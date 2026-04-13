Durante la puntata del 6 aprile di WWE Raw, CM Punk ha pronunciato un promo che ha attirato l'attenzione di molti, inclusa una leggenda del wrestling. Booker T ha commentato pubblicamente, definendo il discorso di Punk come una lezione per i giovani wrestler. La sua analisi si basa sulle parole e sul modo in cui il promo è stato presentato durante lo show.

Il promo di CM Punk nella puntata del 6 aprile di WWE Raw continua a far parlare, e questa volta è stata una leggenda come Booker T a dire la sua. Durante il podcast Hall of Fame, Booker T ha analizzato il segmento di Punk, definendolo un esempio perfetto di come costruire un promo efficace, soprattutto per le nuove generazioni. Il riferimento alla storia di Houston. CM Punk ha aperto Raw con un promo in cui ha citato la storia del wrestling di Houston, facendo anche riferimento a Paul Boesch, figura storica del territorio. Un dettaglio che ha colpito molto Booker T. “Sembrava che avesse studiato la storia prima di venire a Houston. Conosceva Paul Boesch, e parliamo di qualcuno che è anche prima della sua epoca.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Booker T elogia il promo di CM Punk a Raw, “una lezione per i giovani wrestler”

WWE: Il promo di CM Punk a Raw sarebbe stato in parte improvvisato svelando un malcontento nel backstageUn promo diverso da quello previsto La pipebomb di CM Punk che ha aperto il Raw di Houston non sarebbe stata del tutto pianificata.

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