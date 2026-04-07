Durante l'ultimo episodio di Raw, il discorso di CM Punk ha sorpreso molti spettatori. La sua performance, conosciuta come una

Un promo diverso da quello previsto. La pipebomb di CM Punk che ha aperto il Raw di Houston non sarebbe stata del tutto pianificata. Secondo quanto riportato da Mike Johnson di PWInsider Elite, il segmento avrebbe incluso elementi non previsti dalla scaletta, con Punk che avrebbe parlato a braccio, di pancia, rispetto a quanto concordato. Il malcontento nel roster per i prezzi dei biglietti. Il promo di Punk sui prezzi dei biglietti di WrestleMania 42 non sarebbe stato solo un espediente narrativo. Sempre secondo i report, le sue parole rispecchierebbero da vicino un malcontento diffuso tra diversi membri del roster della WWE. I wrestler avrebbero a disposizione soltanto due biglietti omaggio a testa per l’evento, nonostante gli show non siano andati sold out e restino ancora molti posti disponibili. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Il promo di CM Punk a Raw sarebbe stato in parte improvvisato svelando un malcontento nel backstage

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The Vision and Logan Paul DISMANTLE CM Punk & Jey Uso: Raw highlights, Nov. 3, 2025

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Anatra pesciaiola, con un bel ciuffo punk. Aprile 2026 CCA Racconigi Cuneo. - facebook.com facebook