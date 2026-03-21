Un'ondata di attacchi missilistici colpisce Israele, Arabia, Emirati e Kuwait, con i missili che raggiungono anche una base statunitense nell'Oceano Indiano. L'Iran è responsabile di questa nuova offensiva, che coinvolge diverse regioni del Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno reagito sbloccando alcune risorse, ma non sono stati forniti dettagli sulle azioni specifiche intraprese.

L’esercito Israele ha dichiarato nelle prime ore di sabato di aver colpito obiettivi di Hezbollah a Beirut, dopo aver emesso un avviso di evacuazione per sette quartieri nei sobborghi meridionali della capitale libanese. Non vi sono state segnalazioni di vittime. Israele ha intensificato gli attacchi aerei contro il Libano nella terza settimana della sua guerra contro Hezbollah, sostenuto dall’Iran. Il conflitto è una conseguenza diretta di quanto avviene in Iran: un conflitto collegato nato quando il gruppo ha aperto il fuoco contro Israele il 2 marzo a sostegno di Tehran. In Libano finora sono state uccise mille persone e c’è più di un milione di sfollati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Iran, nuova ondata di missili contro Israele, attacchi in Arabia, Emirati e Kuwait. Wsj: missili contro base Usa nell'Oceano indiano

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