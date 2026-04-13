Wsj ' oltre 15 navi americane nello stretto per il blocco di Hormuz'

Nel tratto dello Stretto di Hormuz sono presenti più di 15 navi della marina statunitense impegnate in operazioni di blocco. La manovra è in atto da tempo e coinvolge una significativa presenza militare nella zona. La regione rimane sotto stretta osservazione, con un notevole dispiegamento di mezzi navali statunitensi che si concentrano in quella area.

Il blocco dello Stretto di Hormuz è in vigore e ci sono più di 15 navi americane a condurre l'operazione. Lo riporta il Wall Street Journal citando un funzionario statunitense, secondo il quale in Medio Oriente gli Stati Uniti possono contare su cacciatorpediniere lanciamissili e svariate unità da guerra in grado di lanciare elicotteri a supporto delle operazioni di abbordaggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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