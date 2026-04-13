La Federazione mondiale di nuoto ha deciso di riammettere gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia alle competizioni internazionali. D'ora in poi, potranno gareggiare con inno e bandiera del proprio paese, senza più essere considerati atleti neutrali. La decisione riguarda le prossime competizioni di nuoto e rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti restrizioni imposte a questi atleti.

Gli atleti di Russia e Bielorussia potranno partecipare alle competizioni di nuoto organizzate dalla Federazione mondiale di nuoto con inno e bandiera e non più come atleti neutrali. A comunicarlo è stata la stessa World Aquatics, a seguito della modifica delle linee guida per la partecipazione degli atleti agli eventi durante il periodo di conflitti politici. “Gli atleti senior con nazionalità sportiva bielorussa o russa potranno competere negli eventi di World Aquatics allo stesso modo dei loro omologhi di altre nazionalità sportive, con le rispettive divise, bandiere e inni” si legge nella nota. Già precedentemente World Aquatics aveva...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - World Aquatics riammette gli atleti russi e bielorussi: anche nel nuoto potranno gareggiare con inno e bandiera

World Acquatics riammette gli atleti russi e bielorussi: anche nel nuoto potranno gareggiare con inno e bandieraGli atleti di Russia e Bielorussia potranno partecipare alle competizioni di nuoto organizzate dalla Federazione mondiale di nuoto con inno e...

Nuoto, World Acquatics riammette gli atleti russi e bielorussi: potranno gareggiare con inno e bandieraGli atleti di Russia e Bielorussia potranno partecipare alle competizioni di nuoto organizzate dalla Federazione mondiale di nuoto con inno e...