La Federazione mondiale di nuoto ha deciso di permettere agli atleti provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia di partecipare alle competizioni ufficiali esibendo l’inno e la bandiera del proprio paese. La decisione riguarda anche le gare di nuoto e si applica a partire dalla prossima stagione. Questa scelta mette fine alla precedente esclusione totale degli atleti di queste nazionalità dalle competizioni internazionali di nuoto.

Gli atleti di Russia e Bielorussia potranno partecipare alle competizioni di nuoto organizzate dalla Federazione mondiale di nuoto con inno e bandiera e non più come atleti neutrali. A comunicarlo è stata la stessa World Aquatics, a seguito della modifica delle linee guida per la partecipazione degli atleti agli eventi durante il periodo di conflitti politici. “Gli atleti senior con nazionalità sportiva bielorussa o russa potranno competere negli eventi di World Aquatics allo stesso modo dei loro omologhi di altre nazionalità sportive, con le rispettive divise, bandiere e inni” si legge nella nota. Già precedentemente World Aquatics aveva...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - World Acquatics riammette gli atleti russi e bielorussi: anche nel nuoto potranno gareggiare con inno e bandiera

Nuoto, World Acquatics riammette gli atleti russi e bielorussi: potranno gareggiare con inno e bandieraGli atleti di Russia e Bielorussia potranno partecipare alle competizioni di nuoto organizzate dalla Federazione mondiale di nuoto con inno e...

Milano-Cortina, svolta alle Paralimpiadi: gli atleti russi e bielorussi potranno gareggiare con inni e bandiere nazionaliGli atleti russi e bielorussi presenti alle Paralimpiadi 2026 di Milano-Cortina non saranno più considerati “neutrali”.