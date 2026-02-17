Milano-Cortina svolta alle Paralimpiadi | gli atleti russi e bielorussi potranno gareggiare con inni e bandiere nazionali

Gli organizzatori delle Paralimpiadi di Milano-Cortina hanno deciso di permettere agli atleti russi e bielorussi di gareggiare con bandiere e inni nazionali, a causa delle pressioni di alcuni comitati sportivi e delle proteste dei loro rappresentanti. La decisione cambia le regole precedenti e potrebbe influenzare il modo in cui gli atleti partecipano alle competizioni. Già in alcune gare di qualificazione, alcuni atleti sono tornati a usare le proprie bandiere ufficiali.

Gli atleti russi e bielorussi presenti alle Paralimpiadi 2026 di Milano-Cortina non saranno più considerati “neutrali”. La decisione è stata presa dall’ International Paralympic Committee (IPC), che ha stabilito che i sei sportivi di Mosca e i quattro di Minsk qualificati potranno competere sotto la propria bandiera nazionale e con i propri inni. Dopo l’esclusione decisa in seguito all’invasione dell’Ucraina nel 2022 e la successiva riammissione parziale ai Giochi di Parigi 2024, dove avevano gareggiato senza simboli nazionali, l’IPC ha ora confermato che i dieci atleti saranno «trattati come quelli di qualsiasi altro Paese».🔗 Leggi su Open.online

Sospensione revocata: Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con inni e bandiereLa sospensione delle atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi è stata revocata, permettendo loro di partecipare nuovamente alla competizione.

La censura alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, in gara solo 13 atleti russi e 7 bielorussi, vietata bandiera e obbligo scritta “Individuale Neutrale"La decisione di vietare la bandiera russa e bielorussa alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 deriva dalla richiesta di mantenere la neutralità degli atleti provenienti da quei paesi.

