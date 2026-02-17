Milano-Cortina svolta alle Paralimpiadi | gli atleti russi e bielorussi potranno gareggiare con inni e bandiere nazionali
Gli organizzatori delle Paralimpiadi di Milano-Cortina hanno deciso di permettere agli atleti russi e bielorussi di gareggiare con bandiere e inni nazionali, a causa delle pressioni di alcuni comitati sportivi e delle proteste dei loro rappresentanti. La decisione cambia le regole precedenti e potrebbe influenzare il modo in cui gli atleti partecipano alle competizioni. Già in alcune gare di qualificazione, alcuni atleti sono tornati a usare le proprie bandiere ufficiali.
Gli atleti russi e bielorussi presenti alle Paralimpiadi 2026 di Milano-Cortina non saranno più considerati “neutrali”. La decisione è stata presa dall’ International Paralympic Committee (IPC), che ha stabilito che i sei sportivi di Mosca e i quattro di Minsk qualificati potranno competere sotto la propria bandiera nazionale e con i propri inni. Dopo l’esclusione decisa in seguito all’invasione dell’Ucraina nel 2022 e la successiva riammissione parziale ai Giochi di Parigi 2024, dove avevano gareggiato senza simboli nazionali, l’IPC ha ora confermato che i dieci atleti saranno «trattati come quelli di qualsiasi altro Paese».🔗 Leggi su Open.online
Sospensione revocata: Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con inni e bandiereLa sospensione delle atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi è stata revocata, permettendo loro di partecipare nuovamente alla competizione.
La censura alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, in gara solo 13 atleti russi e 7 bielorussi, vietata bandiera e obbligo scritta “Individuale Neutrale"La decisione di vietare la bandiera russa e bielorussa alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 deriva dalla richiesta di mantenere la neutralità degli atleti provenienti da quei paesi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris; Oltre 1.700 studenti trentini alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: a Tesero una lezione di sport e valori; La storia dell'Italia alle Olimpiadi: mostre in Triennale a Milano, all'Aquagranda di Livigno e a Farsettiarte di Cortina; Olimpiadi invernali 2026, short track: Staffetta 3000 donne in finale.
Milano-Cortina, svolta alle Paralimpiadi: gli atleti russi e bielorussi potranno gareggiare con inni e bandiere nazionaliLa decisione del Comitato paralimpico internazionale dopo la pronuncia del Tribunale arbitrale dello Sport. Protesta l'Ucraina ... open.online
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: oro Italia nell'inseguimento a squadre uomini ... tg24.sky.it
Da Torino 2006 a Milano-Cortina 2026 Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti Enrico Fabris, Matteo Anesi e Ippolito Sanfratello: sono loro i tre uomini jet dell’Italia del pattinaggio di velocità, gli autori della nona sinfonia d’oro azzurra i x.com
La Stampa. . Il video risale al 2024 quando Francesca Lollobrigida era nel pieno della preparazione per i Giochi di Milano-Cortina 2026 dove ha vinto due ori. Nelle immagini si vede la pattinatrice di velocità su ghiaccio allenarsi su cemento con ai piedi rollerb facebook