I CD non vengono più riconosciuti su Windows | come recuperare metadati e copertine

Chi ha ancora una collezione di CD musicali e utilizza Windows per ascoltarli o convertirli in digitale si è trovato di fronte a un problema recente. Da alcune settimane, i CD non vengono più riconosciuti dal sistema, lasciando gli utenti senza la possibilità di accedere ai metadati o alle copertine. Molti si sono dovuti arrangiare cercando soluzioni alternative per recuperare le informazioni sui loro dischi.

Chi possiede ancora una collezione di CD musicali e utilizza Windows per ascoltarli o convertirli in digitale si è trovato di fronte a una spiacevole sorpresa nelle ultime settimane. Windows Media Player e il più recente Lettore multimediale di Windows 11 hanno improvvisamente smesso di recuperare le informazioni degli album inseriti nel computer. Niente più copertine scaricate automaticamente, niente più titoli delle canzoni compilati da soli, niente più dati su artisti e anni di pubblicazione. Quello che per anni è stato un processo trasparente e quasi magico si è trasformato in un messaggio di errore frustrante.

