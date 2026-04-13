WhatsApp rivoluziona la privacy | arrivano gli username unici

WhatsApp sta per introdurre gli username unici, offrendo agli utenti la possibilità di comunicare senza condividere il proprio numero di telefono. Questa novità mira a modificare il modo in cui le persone si connettono sulla piattaforma, rendendo più semplice trovare e contattare amici o conoscenti attraverso un nome utente personalizzato. L'aggiornamento è in fase di rilascio e coinvolge tutti gli utenti dell’app.

L’identità digitale su WhatsApp sta per subire una trasformazione radicale con l’imminente introduzione degli username, permettendo agli utenti di comunicare senza dover necessariamente rivelare il proprio numero di telefono. La novità, che punta a rafforzare la privacy e avvicinare il servizio a modelli già consolidati come quelli di Telegram, è in una fase di rilascio molto avanzata secondo le ultime analisi del codice dell’applicazione. Il percorso verso questa evoluzione non è improvviso. Già lo scorso autunno si era accennato alla possibilità di svincolare il contatto telefonico dall’account, e nel mese di novembre scorso era stata persino attivata l’opzione per prenotare i nuovi identificativi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WhatsApp rivoluziona la privacy: arrivano gli username unici WhatsApp introduce gli username: privacy e sicurezza al topLa rivoluzione su WhatsApp è finalmente arrivata: la piattaforma di messaggistica di Meta permette ora agli utenti di creare il proprio username, una... WhatsApp ora permette di nascondere il numero di telefono con gli username: ecco come funzionaDopo oltre un anno di indiscrezioni, screenshot rubati dalle versioni beta e speculazioni negli angoli più tecnici del web, WhatsApp ha finalmente... WhatsApp Privacy avanzata: demo chiara