WhatsApp introduce gli username | privacy e sicurezza al top

WhatsApp ha annunciato l’introduzione degli username sulla sua piattaforma, offrendo agli utenti la possibilità di creare un identificativo personalizzato. La novità mira a migliorare la privacy e la sicurezza, consentendo di condividere il proprio contatto senza dover rivelare il numero di telefono. La funzione, attesa da tempo, è stata testata prima di essere resa disponibile a tutti gli utenti.

La rivoluzione su WhatsApp è finalmente arrivata: la piattaforma di messaggistica di Meta permette ora agli utenti di creare il proprio username, una funzione molto attesa e testata a lungo. Questa novità consente di contattare amici, colleghi o contatti professionali senza condividere il numero di telefono, portando la privacy e la sicurezza a un nuovo livello. Gli screenshot pubblicati dalla redazione di WABetaInfo mostrano chiaramente il processo di creazione. All’apertura dell’app, viene richiesto di scegliere il nome utente, con la possibilità di importare quelli già in uso su Facebook o Instagram. La piattaforma impone alcune regole precise: non si può iniziare con “www”, non sono ammessi domini, lettere accentate o simboli, e la lunghezza deve essere compresa tra 3 e 35 caratteri. 🔗 Leggi su Billipop.com

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