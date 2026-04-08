Napoli corre per la ricerca | torna la Walk of Life di Telethon
Domenica 12 aprile a Napoli si svolgerà nuovamente la Walk of Life, un evento di sport e solidarietà promosso dalla Fondazione Telethon. L’iniziativa mira a raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. La camminata coinvolge partecipanti di diverse età che si muoveranno lungo un percorso cittadino, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della ricerca e della solidarietà.
Domenica 12 aprile torna a Napoli la Walk of Life, l’iniziativa di sport e solidarietà organizzata da Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. L’evento, giunto alla XIII edizione e presentato nel corso di una conferenza stampa nella Sala Pignatiello. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
CS Fondazione Telethon: “Torna a Napoli la Walk of Life”Domenica 12 aprile i partecipanti si riuniranno presso la Rotonda Diaz per la partenza della corsa e potranno scegliere tra una corsa competitiva e...
Walk of Life: a Palazzo dei Normanni un convegno e i “disegni di bambini” riscrivono la narrazione dell’autismoGiovedì 2 aprile a Palazzo dei Normanni, si terrà il convegno Walk of Life: Una rivoluzione creativa.
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Per domenica 12 aprile, non prendere impegni! Torna la Walk of Life di Napoli! Per il grande evento di Fondazione Telethon, giunto alla sua 13ª edizione, che celebra solidarietà, inclusione e la forza di stare insieme, ti aspettiamo alla Rotonda Diaz. Vieni a viv - facebook.com facebook