Al Talent garden ci sono nuove attività gratuite rivolte ai ragazzi dalla fotografia terapeutica al teatro digitale

A Pescara, nel centro di aggregazione giovanile Talent garden, sono partite nuove attività gratuite per ragazzi e ragazze tra i 10 e i 17 anni. Le proposte includono corsi di fotografia terapeutica e teatro digitale, tutti rivolti ai giovani del quartiere. Le attività sono state avviate nell’ambito di un progetto scelto da “Con i bambini”, che mira a offrire alternative positive e creative ai ragazzi, con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa minorile.

Le iniziative mirano a promuovere creatività, consapevolezza di sé e competenze relazionali attraverso laboratori artistici ed esperienziali A ragazze e ragazzi dai 10 ai 17 anni sono rivolte le nuove attività gratuite nel centro di aggregazione giovanile Talent garden di Pescara, realizzate nell’ambito del progetto selezionato da “Con i bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Le iniziative mirano a promuovere creatività, consapevolezza di sé e competenze relazionali attraverso laboratori artistici ed esperienziali. Nel laboratorio “Selfie i am”, il centro Ananke propone un percorso di fotografia terapeutica volto a esplorare l’immagine di sé attraverso selfie e autoritratti.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Talent Garden Nuove attività rivolte agli adolescenti e ai giovani del territorio, aperto il bando Museo diocesano: al via le attività didattiche rivolte alle scuole Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Talent Garden Prima trovi lavoro, poi paghi il corso. Il progetto di Talent Garden (anche per It Academy)Prima trovi un lavoro, poi paghi il corso di formazione che ti ha consentito di trovarlo. Talent Garden ha lanciato il progetto Pay4Talents con l'obiettivo di abbattere l'unica barriera all'accesso ai ... repubblica.it Talent Garden, startup dell'ecosistema hanno raccolto 320 milioni di euro nel 2025(Teleborsa) - Le startup dell'ecosistema Talent Garden, gruppo italiano attivo nell'education sulle competenze digitali e negli spazi di co-working, hanno raccolto complessivamente oltre 320 milioni ... borsaitaliana.it radiospeaker.it. . Siamo stati (quasi) cacciati dal Talent Garden Calabiana @giorgiodecclesia e @adrianomatteo si sono intrufolati nel Talent Garden Calabiana, la location del World Radio Day 2026, per un sopralluogo a sorpresa Hai già scaricato il pass - facebook.com facebook Nuovi laboratori gratuiti al Talent Garden di Pescara x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.