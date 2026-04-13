Von der Leyen ' non ci sono le condizioni per sospendere il Patto'

La presidente della Commissione europea ha dichiarato che attualmente non ci sono le condizioni per sospendere il Patto di stabilità. Ha sottolineato che le misure adottate dai Paesi membri per fronteggiare la crisi devono essere temporanee, specifiche e adottate in modo rapido. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di discussione sulle regole fiscali europee e sulla loro eventuale modifica.

"Il primo importante punto è che le misure anti-crisi dei Paesi membri devono essere temporanee, mirate, tempestive. Riguardo l'attivazione della sospensione del Patto di Stabilità e Crescita, al momento, mentre vi parlo non ci sono le condizioni per fare ricorso. Ma la Commissione continuerà a coordinarsi tenendo in conto gli interessi europei: vedremo come la crisi si sviluppa". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa. "Riguardo agli interventi economici è bene che gli Stati non peggiorino i livelli di deficit", ha aggiunto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Von der Leyen, 'non ci sono le condizioni per sospendere il Patto' Leggi anche: Dombrovskis: non ci sono le condizioni per sospendere il Patto di stabilità Von der Leyen a Kyiv: "Non ci arrenderemo finché non ci sarà una pace alle condizioni dell'Ucraina"La presidente della Commissione europea è con António Costa per il quarto anniversario dell'invasione della Russia.