Dombrovskis | non ci sono le condizioni per sospendere il Patto di stabilità

Il vicepresidente della Commissione europea ha affermato che attualmente non ci sono le condizioni per sospendere il Patto di stabilità e di crescita. Secondo le sue dichiarazioni, la possibilità di attivare la clausola di sospensione dipende da un grave deterioramento dell’economia nell’area euro o nell’intera Unione Europea. La decisione, ha precisato, si basa su specifiche condizioni economiche che al momento non si sono verificate.

Roma, 9 apr. (askanews) – “Sulla sospensione del Patto di stabilità e di crescita, è legata alla clausola generale di sospensione e la condizione per attivare la clausola è di avere un grave deterioramento dell’economia nell’area euro o nell’intera Ue. E attualmente non siamo in questo scenario”, anche considerando il potenziale impatto economico della guerra in Iran “è di rallentamento ma non di grave deterioramento”. Lo ha ribadito il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis durante una audizione al Parlamento Ue. “Ovviamente continuiamo a monitorare la situazione e risponderemo come appropriato”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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