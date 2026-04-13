Von der Leyen | Non ci sono le condizioni per sospendere il Patto di stabilità

La presidente della Commissione europea ha dichiarato che al momento non ci sono le condizioni per sospendere il Patto di stabilità. Ha precisato che le misure adottate dai Paesi membri contro la crisi devono essere di breve durata, specifiche e applicate prontamente. La sua dichiarazione si basa sulla necessità di mantenere la disciplina fiscale senza compromettere la stabilità economica dell’Unione.

«Il primo importante punto è che le misure» anti-crisi «dei Paesi membri devono essere temporanee, mirate, tempestive. Riguardo l’attivazione della sospensione del Patto di Stabilità e Crescita, al momento, mentre vi parlo non ci sono le condizioni per fare ricorso. Ma la Commissione continuerà a coordinarsi tenendo in conto gli interessi europei: vedremo come la crisi si sviluppa». Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa. «Riguardo agli interventi economici è bene che gli Stati non peggiorino i livelli di deficit», ha aggiunto.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Von der Leyen: "Non ci sono le condizioni per sospendere il Patto di stabilità" Von der Leyen, 'non ci sono le condizioni per sospendere il Patto'"Il primo importante punto è che le misure anti-crisi dei Paesi membri devono essere temporanee, mirate, tempestive. Leggi anche: Dombrovskis: non ci sono le condizioni per sospendere il Patto di stabilità