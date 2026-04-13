Von der Leyen ' dall' inizio della guerra costo sull' energia di 22 miliardi'
Da inizio conflitto, le importazioni di combustibili fossili hanno comportato un incremento di oltre 22 miliardi di euro nelle spese energetiche. La presidente della Commissione Europea ha sottolineato come questa cifra rifletta l'impatto finanziario sulle nazioni coinvolte, evidenziando una crescita significativa nei costi legati alle forniture di energia. La cifra si aggiunge alle difficoltà economiche già in atto a causa della situazione internazionale.
"Dall'inizio del conflitto la nostra bolletta per le importazioni di combustibili fossili è aumentata di oltre 22 miliardi di euro. Ciò dimostra l'enorme impatto di questa crisi sulla nostra economia". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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