Von der Leyen | La guerra è già costata 3 miliardi ai contribuenti

Durante una sessione del Parlamento europeo a Strasburgo, la presidente della Commissione ha dichiarato che l’impatto della crisi in Medio Oriente ha già comportato un costo di tre miliardi di euro per i contribuenti europei. La presidente ha evidenziato come questa situazione stia influenzando le finanze pubbliche, senza approfondire le cause o le conseguenze future.

L'impatto della crisi in Medio Oriente colpisce duramente l'Europa. Duro discorso alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo della presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen: "La guerra è già costata 3 miliardi ai contribuenti". Servizio di Leonardo Possati