Von der Leyen | Da inizio guerra il costo per l’import di combustibili fossili su di 22 miliardi E chiude sulla sospensione del Patto

Dall’inizio del conflitto, la spesa per le importazioni di combustibili fossili nel paese è cresciuta di oltre 22 miliardi di euro. La presidente della Commissione europea ha annunciato questa cifra durante una dichiarazione pubblica, sottolineando l’impatto economico delle variazioni nei costi energetici. Inoltre, ha annunciato la sospensione del Patto di stabilità, senza specificare ulteriori dettagli sulla decisione.

“Dall’inizio del conflitto la nostra bolletta per le importazioni di combustibili fossili è aumentata di oltre 22 miliardi di euro. Ciò dimostra l’enorme impatto di questa crisi sulla nostra economia”. Con questa premessa la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato il cronoprogramma della strategia europea contro la pesante crisi energetica che attanaglia il Vecchio continente causa guerra in Iran scatenata da Usa e Israele. Il 22 aprile, prima del Consiglio europeo informale, sarà presentata la cassetta degli strumenti per far fronte al caro energia. A maggio, poi, l’esecutivo Ue metterà sul piatto una proposta legislativa sulle imposte sull’elettricità e gli oneri di rete, cominciando ad affrontare il nodo delle misure strutturali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Von der Leyen: “Da inizio guerra il costo per l’import di combustibili fossili su di 22 miliardi”. E chiude sulla sospensione del Patto Iran, von der Leyen: "+22 miliardi per i combustibili fossili, crisi persisterà ancora"La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran pesa già parecchio sulle economie europee. Von der Leyen, 'dall'inizio della guerra costo sull'energia di 22 miliardi'"Dall'inizio del conflitto la nostra bolletta per le importazioni di combustibili fossili è aumentata di oltre 22 miliardi di euro. Argomenti più discussi: Von der Leyen: Possiamo farcela, abbiamo già superato una crisi energetica; Elezioni Ungheria, da von der Leyen a Macron e Meloni: le reazioni alla vittoria di Magyar; Ungheria, da Von der Leyen a Macron a Zelensky: tutti contenti per la vittoria di Magyar; Von der Leyen può gestire più di una crisi alla volta?. Von der Leyen euforica per la sconfitta di Orbàn: «L'Ungheria fa la storia come nel 1989. Ora aboliamo l'unanimità in politica estera» - Il video x.com Von der Leyen: "Agli ungheresi dico 'ce l'avete fatta come nel 1956'. Lavoreremo con il nuovo governo il prima possibile, impegni di Magyar chiari" #ANSA - facebook.com facebook