Costa e Von der Leyen in Ucraina | La pace sia alle condizioni di Kiev

Costa e Von der Leyen visitano Kiev per mostrare solidarietà all’Ucraina, in un momento in cui il quarto anniversario dell’invasione russa si avvicina. La loro presenza sottolinea il continuo impegno dell’Unione europea nel supportare il paese, anche di fronte alle difficoltà sul campo. Durante la visita, i leader europei incontrano funzionari locali e discutono delle condizioni necessarie per una possibile pace. La visita si conclude con un messaggio di vicinanza e determinazione.

Nel quarto anniversario dell’invasione russa, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa sono a Kiev per ribadire il sostegno dell’Unione europea all’Ucraina. “ Non ci arrenderemo finché non sarà ristabilita la pace. La pace alle condizioni dell’Ucraina”, ha scritto von der Leyen sui social, sottolineando l’impegno finanziario e militare di Bruxelles. Durante il viaggio verso la capitale ucraina, Costa ha parlato di una “nuova Ue” nata dopo lo scoppio della guerra e ha definito “assolutamente inaccettabile” il veto dell’Ungheria sul prestito a Kiev, assicurando che l’Unione manterrà gli impegni assunti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Von der Leyen in Ucraina con Costa: "Pace a condizioni Kiev". Zelensky: "Putin ha fallito"

