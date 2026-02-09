Volley la Rossopomodoro Palermo conquista Sciacca

La Rossopomodoro Palermo ha iniziato il girone di ritorno del campionato di Serie B maschile di volley con una vittoria a Sciacca. La squadra ha mostrato grinta e determinazione, portando a casa i tre punti in trasferta. I giocatori sono entrati in campo con il piglio giusto e sono riusciti a controllare la partita dall’inizio alla fine. Ora si preparano per le prossime sfide, con l’obiettivo di mantenere il ritmo e continuare a crescere in classifica.

