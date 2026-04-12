Prezzi dei voli a lungo raggio in calo conviene volare in Asia e Africa

Una recente analisi condotta da Assoutenti evidenzia una diminuzione dei costi dei voli a lungo raggio dall’Europa verso destinazioni come Asia e Africa. I dati mostrano che alcune tratte verso mete turistiche popolari stanno registrando prezzi più bassi sia durante la bassa stagione sia nel periodo estivo. Questa tendenza potrebbe rendere più accessibili alcuni viaggi verso queste destinazioni.

Una ricerca di Assoutenti ha rivelato che alcune tratte di voli dall’Europa verso alcune delle mete turistiche più ambite stanno registrando una netta diminuzione dei prezzi sia per la bassa stagione, sia per il periodo estivo. È anche questa una conseguenza della guerra in Medio Oriente, così come lo è l’aumento dei costi delle rotte europee a causa della crisi del carburante. Le compagnie aeree stanno provando a convincere i consumatori a bloccare i voli per questa estate, mentre i turisti continuano a rimandare le decisioni relativa alle vacanze estive per paura che gli aerei rimangano bloccati a terra a causa del conflitto. Per questa ragione si possono trovare aerei a 250 euro per le Maldive o a 850 euro per Capo Verde.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzi dei voli a lungo raggio in calo, conviene volare in Asia e Africa Voli a lungo raggio, prezzi crollati per l’estate: offerte contro la paura di volareLa guerra in Iran spaventa il settore turistico, non soltanto le attività ma anche gli stessi viaggiatori. Voli a lungo raggio a prezzi shock: Maldive da 280 euroLe compagnie aeree globali stanno attivando aggressive strategie di sconti, con tariffe dimezzate e voli per le Maldive a partire da 280 euro, per...