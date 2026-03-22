Esplosione a Roma crollano palazzine a Piana del Sole | due feriti gravi e decine di evacuati – Il video degli edifici distrutti

Sono terminate le operazioni di ricerca da parte dei vigili del fuoco e si esclude la presenza di altre persone sotto le macerie dell’esplosione delle palazzine a Piana del Sole, nel quadrante sud-ovest di Roma. I feriti gravi sono marito e moglie, di 86 e 84 anni, trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto anche la polizia locale che ha messo in sicurezza l’area per consentire le operazioni di soccorso chiudendo anche la strada. Al momento gli agenti sono impegnati anche nelle procedure di assistenza alloggiativa, attivate insieme al personale della Protezione Civile, per le persone evacuate dagli edifici limitrofi, dichiarati al momento inagibili dai pompieri. 🔗 Leggi su Open.online

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Tra i residenti del comprensorio di Piana del Sole, quartiere tra Ponte Galeria e Fiumicino, la paura è stata tanta. A causa dell'onda d'urto i detriti della palazzina crollata, tra cui anche parti di infissi, sono volati fino a 200 metri distanza. #ANSA x.com