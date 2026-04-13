La Serie A ha scelto Malagò come candidato presidente per la FIGC | solo due club contrari
La Lega Serie A ha ufficializzato Giovanni Malagò come candidato per la presidenza della FIGC. Solo due club si sono opposti alla sua candidatura, mentre la maggioranza ha sostenuto la sua nomina. Malagò, ex presidente del CONI, è stato presentato come il rappresentante della Lega nel processo di scelta. La decisione è arrivata in un contesto in cui la candidatura è stata ampiamente approvata dai membri del massimo organismo calcistico.
L'ex presidente del CONI GIovanni Malagò è ufficialmente il candidato della Lega Serie A per la presidenza della FIGC. Malagò ha ottenuto 18 voti favorevoli.🔗 Leggi su Fanpage.it
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