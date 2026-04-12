Grande festa per l' edizione 2026 di Vivicittà con 1.250 partecipanti i risultati FOTO

La 42ª edizione di Vivicittà si è svolta tra sabato 11 e domenica 12 aprile nel centro cittadino, organizzata dalla Uisp. Alla manifestazione hanno partecipato circa 1.250 persone, che hanno preso parte alle corse e alle attività previste durante il fine settimana. La manifestazione ha visto coinvolgimento di numerosi atleti e appassionati di diverse età, che si sono dati appuntamento per questa tradizionale iniziativa.

Sono stati circa 1.250 i partecipanti alla 42esima edizione di Vivicittà che tra sabato 11 e domenica 12 aprile si è svolta in centro su iniziativa della Uisp. «Anche quest'anno, come negli anni passati, Pescara ha risposto benissimo, mostrandosi una città desiderosa di praticare sport all'aria.🔗 Leggi su Ilpescara.it Un weekend di corsa . Sport e festa con VivicittàÈ arrivato il momento di Vivicittà, la corsa podistica della Uisp più partecipata al mondo, visto che in contemporanea si svolge in 40 altre città in... Leggi anche: Vivicittà Livorno, domenica 12 aprile si corre l'edizione 2026: iscrizioni e percorsi