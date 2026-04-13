Domenica 12 aprile si è svolta la corsa Vivicittà 2026, organizzata dall’UISP, che ha coinvolto circa 35.000 partecipanti in 40 città italiane e in sette località all’estero. L’evento ha attraversato città come Aosta, Siena, Caserta e Palermo, con l’obiettivo di promuovere il diritto allo sport e sostenere cause legate alla pace, ai diritti e alla solidarietà. La manifestazione si è svolta con la partecipazione di runners di diverse età e provenienze.

Da Aosta a Siena, passando per Caserta fino a Palermo. Domenica 12 aprile è andata in scena Vivicittà 2026, l’annuale corsa organizzata da Uisp, l’associazione sportiva con l’obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti. Quest’anno, 35mila persone di tutte le età e capacità sono partite in 40 città italiane e sette all’estero in Giappone, Francia e Bosnia Erzegovina. Al centro pace, ambiente e diritti. “Vivicittà continua a correre per la pace, i diritti e la solidarietà. Anche quest’anno decine di migliaia di podisti e podiste hanno corso per chiedere città più vivibili e per riappropriarsi di centri storici e spazi urbani ”, ha detto Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, che quest’anno nell’iniziativa ha coinvolto anche gli istituti penitenziari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vivicittà 2026, 35mila runner in 40 città italiane e 7 all’estero: “Corriamo per la pace, i diritti e la solidarietà”

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