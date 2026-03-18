Scuole italiane all’estero pubblicata Ordinanza per la mobilità 2026

È stata pubblicata l’ordinanza sulla mobilità 2026 per le scuole italiane all’estero. Il personale scolastico che lavora all’estero deve presentare la richiesta di rientro in Italia tramite PEC entro le scadenze stabilite. La procedura riguarda tutti i docenti e il personale amministrativo coinvolti nelle scuole italiane fuori dai confini nazionali. La comunicazione è disponibile su Orizzonte Scuola Notizie.

Ordinanza mobilità 2026: il personale scolastico estero deve richiedere il rientro in Italia tramite pec entro precise scadenze L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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