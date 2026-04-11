Il 11 aprile 2026, si terrà la manifestazione Vivicittà, organizzata dall’Uisp, che coinvolgerà più di 40 città italiane e sette località estere. L’evento prevede corse di diverse fasce d’età nelle strade e nelle piazze per promuovere temi come pace, ambiente, diritti e Europa. La manifestazione rappresenta una tradizione di primavera con partecipanti provenienti da diverse parti, unendo sport e valori sociali.

Arezzo, 11 aprile 2026 – La classicissima di primavera organizzata dall’Uisp sta per portare nelle strade e nelle piazze di oltre 40 città italiane e 7 all’estero migliaia di runner di tutte le età, per la pace, l’ambiente, i diritti, l’Europa. Si partirà simultaneamente domenica 12 aprile alle ore 9.30 con il via dato in diretta da Rai Radio 1. Si correrà tutti contemporaneamente e per le 23 città che hanno predisposto il percorso competitivo di 10 chilometri è prevista la classifica unica compensata tra tutti i partecipanti, sulla base dei coefficienti di compensazione tra i vari profili altimetrici, elaborati dall’Istituto di Scienza dello Sport del Coni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vivicittà, di corsa in 40 città in Italia e 7 all’estero per l’inclusione e la pace

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L'APPUNTAMENTO Torna Vivicittà, l'11 e il 12 aprile due giorni di sport, inclusione e solidarietà in centro I dettagli: https://cityne.ws/Vtfty - facebook.com facebook

Franco Fava racconta le origini di #Vivicittà e ricorda il ruolo che ebbe Gabriele Brustenghi #Ellesse nell’ideazione della manifestazione insieme a @UispNazionale x.com