Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A, ha parlato su YouTube di Allegri. Ha detto che è il migliore a leggere le partite e che l’ha sempre detto. Viviano ha espresso grande rispetto per l’allenatore del Milan, sottolineando la sua capacità di capire subito cosa succede in campo.

Molte partite del Milan in questa stagione sono state decise dai subentrati, basti pensare al gol di Fullkrug contro il Lecce o a quello di Nkunku contro la Fiorentina. Non si tratta di coincidenze o casualità, ma di una strategia ben precisa. Sappiamo quanto i cambi siano importanti per Allegri, una risorsa fondamentale in grado di ribaltare le sorti del match. Se è vero che il gioco dell'allenatore toscano non è sempre spettacolare, lo stesso non si può dire per la lettura delle partite, che spesso si rivela vincente. Su questo tema si è espresso anche Emiliano Viviano sul canale YouTube di 'Sportium. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Viviano elogia Allegri: “È il migliore a leggere le partite, l’ho sempre detto”

