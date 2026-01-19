Adani | Spalletti va rinnovato al di là della classifica Quale allenatore migliore di lui può prendere la Juve?!

Luciano Spalletti si dimostra ancora una figura di grande valore nel calcio italiano. Secondo Adani, il suo ruolo alla Juventus potrebbe essere considerato al di là dei risultati attuali, sottolineando l’importanza di un rinnovo che vada oltre la classifica. La domanda sulla possibilità di un suo approdo in bianconero invita a riflettere sulle potenzialità e sull’esperienza di un allenatore che ha dimostrato di saper gestire grandi club e aspettative elevate.

. Il pensiero dell’opinionista. Lele Adani, durante l’ultima puntata de La Nuova DS, ha analizzato con il suo consueto stile appassionato il momento della Juventus targata Luciano Spalletti. Nonostante l’inattesa sconfitta per 1-0 subita all’Unipol Domus contro il Cagliari — decisa da un gol di Mazzitelli — l’opinionista ha voluto guardare oltre il singolo episodio, ponendo l’accento sulla solidità del progetto tecnico avviato dall’ex CT della Nazionale dopo l’esonero di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adani: «Spalletti va rinnovato al di là della classifica. Quale allenatore migliore di lui può prendere la Juve?!» Bucciantini ottimista: «Può essere la vittoria costitutiva della Juve di Spalletti. Se guardo la classifica ora penso che…»

L'allenatore e il suo team affrontano con fiducia il cammino della Juventus, interpretando la recente vittoria come un passo fondamentale per il riscatto e il rilancio del club. Le prospettive positive di Bucciantini suggeriscono un nuovo inizio, segnato da ottimismo e determinazione, che potrebbe rappresentare la svolta decisiva per il futuro dei bianconeri. Leggi anche: Spalletti può sorridere: il trend della Juve può consolidare i bianconeri in posizioni alte in classifica. Ecco l’unica squadra che ha ostacolato la Vecchia Signora Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Fan Club Bobo Tv. . La Juventus, nella testa e nel cuore, non ha ancora raggiunto il livello di prestazioni richieste da Luciano Spalletti: siete d’accordo con l’analisi di Lele #vivaelfutbol #juventus #spalletti #adani - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.