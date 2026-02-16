Al Nauticsud di Napoli, le vendite di imbarcazioni piccole e medie sono crollate, a causa della crisi economica che riduce gli acquisti degli appassionati. Durante l'evento, molti espositori hanno segnalato un calo di oltre il 30% rispetto allo scorso anno, segno di un settore in grande difficoltà. La diminuzione degli investimenti e il rallentamento delle richieste stanno mettendo alla prova le aziende del comparto.

"> Vendite in Calo al Nauticsud di Napoli: Analisi della Situazione. A Napoli, il Nauticsud ha fatto emergere un dato allarmante: le vendite, i visitatori e i biglietti registrano un netto calo. Questo trend negativo non è un caso isolato, in quanto è stato osservato in tutto il panorama fieristico europeo dedicato alla nautica da diporto. La manifestazione, che ha visto nove giorni di esposizione, ha riportato numeri preoccupanti sia per la partecipazione del pubblico sia per le vendite di imbarcazioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Crisis nella nautica: il settore della piccola e media navigazione affronta sfide significative.

Il settore della nautica nelle Marche sta accelerando.

