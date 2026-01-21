Green Alliance a Cavenago Il patto fra aziende pubbliche per l’economia circolare

Green Alliance a Cavenago rappresenta un'iniziativa delle aziende pubbliche lombarde nel settore dei rifiuti, unendo le forze per promuovere l’economia circolare e ridurre gli sprechi. Attraverso questa collaborazione, si mira a potenziare servizi e investimenti, rafforzando la capacità di resistere alle grandi realtà private e sostenere uno sviluppo più sostenibile sul territorio.

Lotta agli sprechi ed economia circolare, le aziende pubbliche lombarde dei rifiuti fanno squadra "per aumentare servizi e investimenti" e resistere ai grandi giganti privati del settore. Nel gruppo, anche Cem e Bea, e altre 14 società che hanno appena rinnovato il patto che le unisce. La firma nei giorni scorsi a Cavenago. Green Alliance, questo il nome della rete, continuerà per altri 5 anni "a lavorare insieme su acquisti, progetti industriali, ricerca e iniziative comuni". La cerimonia a Cascina Sofia, sede dell’ex consorzio, "conferma la volontà di continuare a sviluppare un sistema sempre più integrato lungo tutta la filiera: raccolta differenziata e prestazioni sul territorio, valorizzazione dei materiali, gestione degli impianti e trattamento della parte non riciclabile, fino al recupero energetico". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

