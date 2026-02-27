In Italia, l’uso dell’intelligenza artificiale sta cominciando a cambiare il modo in cui si gestiscono le gare d’appalto pubbliche. Le nuove tecnologie permettono di semplificare procedure e ridurre i tempi, influenzando il funzionamento di un settore che, ogni anno, muove enormi somme di denaro. Questa trasformazione sta attirando l’attenzione di chi opera nel campo degli appalti pubblici.

Il mercato degli appalti pubblici in Europa, un settore da 2.500 miliardi di euro annui, è da tempo frenato da una burocrazia complessa e da processi frammentati. Un nuovo studio della Commissione Europea stima che le frizioni burocratiche costino al sistema economico europeo circa 28,1 miliardi di euro ogni anno, con il 75% di questo peso che ricade sulle imprese private. In questo scenario, il laboratorio europeo di ricerca applicata in intelligenza artificiale, Neo Vision Group, lancia in Italia TenderingOS, una piattaforma end-to-end progettata per trasformare radicalmente il modo in cui le aziende partecipano alle gare d'appalto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’intelligenza artificiale che rivoluziona le gare d’appalto in Italia

Edipo Re incontra l’intelligenza artificiale: la sperimentazione che rivoluziona lo studio dei classici nelle scuole italianeCome si legge su Ansa, il progetto si concentra sull’analisi dell’Edipo Re di Sofocle e rappresenta un modello concreto di integrazione tecnologica...

Waste Robotics rivoluziona il riciclo dei metalli con l’Intelligenza artificialeLa canadese Waste Robotics ha ufficialmente annunciato il lancio di WR4, un sistema di presa robotica di nuova generazione basato su intelligenza...

Temi più discussi: Alle OGR Torino il 1° Forum nazionale sull’Intelligenza Artificiale per l’industria; Intelligenza artificiale, chip e robot. Il triangolo dell'innovazione che collega Torino, Genova e Pavia vuole trasformare l'industria italiana; L'intelligenza artificiale fa già tutto (e meglio) di noi medici. Ci ruba il lavoro? No, lo cambia; Malattie rare, DeepRare: l’intelligenza artificiale che accelera la diagnosi.

Come si comporterebbe l'intelligenza artificiale in guerra? «ChatGpt, Claude e Gemini sempre pronte lanciare testate nucleari»In un esperimento condotto dalla King's College London, con i tre modelli sono stati simulati scenari di guerra. Nel 95% dei casi, i chatbot hanno fatto leva sulla minaccia nucleare. E spesso hanno sc ... corriere.it

Dargen D’Amico a Sanremo 2026: «Ho paura che l’intelligenza artificiale sfrutti la nostra pigrizia e inibisca le relazioni umane. L’esposto del Codacons? Non ho nessun ...Dalla canzone che ha portato al suo terzo Festival, Ai Ai, alla denuncia per aver sfoggiato sul palco dell’Ariston un fiore arancione associato ad Aperol e al circuito del Fantasanremo passando per la ... vanityfair.it

La sera in cui l’Italia scoprì l’intelligenza artificiale e l’intelligenza artificiale scoprì l’Italia. Ma non fu un incontro felice facebook

Pubblicare sul proprio sito delle foto taroccate con l’intelligenza artificiale insieme al Capo dello Stato e al Papa è un fatto grave. Ancora più grave è considerarlo normale. Questo è esattamente ciò che ha fatto Marcello Minenna, ex capo dell’Agenzia delle Do x.com