Vive per due anni con il cadavere della madre l’ex poliziotta | Perché l’ho fatto Follia

Una donna ha vissuto per due anni con il cadavere della madre nella propria abitazione. I vicini avevano notato che la casa era silenziosa, con le persiane spesso abbassate e la porta raramente aperta. L’ex poliziotta ha spiegato le ragioni delle proprie azioni con una motivazione legata a un episodio di follia. La vicenda si è scoperta solo di recente, quando è stata trovata la situazione all’interno dell’abitazione.

Per i vicini era solo una casa silenziosa. Le persiane spesso abbassate, la porta che si apriva di rado e una presenza discreta, quasi invisibile. Nessuno avrebbe immaginato che dietro quelle mura si nascondesse una storia così difficile da comprendere. Poi, un giorno, la preoccupazione di chi non vedeva più l’anziana da tempo ha fatto scattare la segnalazione. Quando i militari sono entrati nell’appartamento, la scena che si sono trovati davanti ha rivelato una verità rimasta nascosta per oltre due anni. È accaduto a Muggia, in provincia di Trieste, dove i Carabinieri hanno scoperto il corpo mummificato di una donna di 84 anni nell’abitazione in cui viveva con la figlia, una ex poliziotta di 57 anni ora denunciata per occultamento di cadavere.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Vive per due anni con il cadavere della madre, l’ex poliziotta: “Perché l’ho fatto”. Follia Leggi anche: Ex poliziotta viveva con il cadavere della madre in casa da due anni: denunciata Trieste, da due anni viveva in casa con il cadavere della madre: denunciata ex poliziottaI carabinieri ieri hanno fatto una scoperta sconcertante in un appartamento a Muggia, in provincia di Trieste.