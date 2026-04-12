Una donna di 84 anni è stata trovata morta in casa sua a Trieste, dove viveva da due anni con il corpo senza vita della madre. L’appartamento, che si trovava in condizioni igieniche molto precarie, era stato ispezionato dalle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi, è stata denunciata una ex poliziotta, ritenuta coinvolta nella vicenda. La scoperta è avvenuta dopo un intervento delle forze dell’ordine nell’abitazione.

I carabinieri ieri hanno fatto una scoperta sconcertante in un appartamento a Muggia, in provincia di Trieste. Arrivati nell’abitazione,gli agenti hanno rinvenuto il cadavere, ormai in stato di mummificazione, di una donna di 84 anni. Il corpo si trovava nella camera da letto, per terra, ed era ricoperto da un cumulo di vestiti e un impermeabile. A riportare la notizia è stato il quotidianoIl Piccolo, e secondo quanto emerso,nell’appartamento viveva la figlia della donna, una ex poliziotta di 57 anni. Dopo il ritrovamento, la signora è stata accompagnata in caserma edenunciata con l’accusa di occultamento di cadavere. Le indagini sono ora affidate alla Procura di Trieste e sul posto erano presenti il pm Andrea La Ganga e il medico legale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trieste, da due anni viveva in casa con il cadavere della madre: denunciata ex poliziotta

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