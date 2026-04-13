L’attore è stato ospite ieri a “Domenica In” su Rai1, dove si è soffermato sulla crisi del carburante e sui conflitti internazionali. Durante l’intervista con Mara Venier, ha parlato del suo desiderio di restare in Italia, in particolare in Puglia, dove possiede una casa di riposo. Ha anche presentato il suo nuovo film in uscita il 16 aprile nelle sale cinematografiche.

Riccardo Scamarcio è stato ospite ieri 12 aprile a “ Domenica In ” su Rai1. L’attore si è raccontato Mara Venier per presentare il nuovo film in arrivo il 16 aprile al cinema dal titolo “ Alla festa della rivoluzione ”. Sui progetti delle vacanze, l’attore ha risposto, in riferimento alla crisi del carburante in seguito alla guerra in Iran: “Visti i tempi preferirei restare in Italia. Io ho il mio buen retiro in Puglia, perché è il posto mio del cuore. L’Italia è un posto meraviglioso, abbiamo dei posti pazzeschi”. Scamarcio ha spiegato cosa è rimasto del ragazzo che muoveva i primi passi nel mondo del cinema: “Di Riccardo bambino è rimasto tanto perché gli attori devono proteggere quella parte intima, che è il motore, la parte più importante che abbiamo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Visti i tempi preferirei restare in Italia. Io ho il mio buen retiro in Puglia, perché è il posto mio del cuore”: Riccardo Scamarcio sulla crisi del carburante e le guerre

Riccardo Scamarcio: “In vacanza visti i tempi resto in Italia, ho il mio buen retiro in Puglia”Riccardo Scamarcio a Domenica In: "Visti i tempi preferisco restare in Italia, ho il mio buen retiro in Puglia".

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