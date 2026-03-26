Matteo Bianchi, amministratore locale e ex parlamentare, ha annunciato di aver deciso di non candidarsi per il seggio vacante alla Camera, lasciando intendere di voler continuare a lavorare nel proprio territorio. La sua scelta si è distinta rispetto ad altre decisioni prese in passato, sottolineando una preferenza per una presenza stabile e radicata nel contesto locale.

Amministratore locale di lungo corso ed ex parlamentare, Matteo Bianchi ha scelto di non subentrare al seggio rimasto vacante alla Camera dopo la scomparsa di Umberto Bossi. Bianchi ha preferito restare concentrato sugli incarichi europei e sull’attività politica locale. La rinuncia è arrivata dopo un confronto con i vertici del partito? "Ho informato il segretario provinciale, il segretario regionale Massimiliano Romeo e certamente mi sono confrontato anche con Matteo Salvini. Ci siamo sentiti ieri, mi ha ringraziato e mi ha manifestato un attestato di stima e di apprezzamento per il lavoro che sto facendo". Si è confrontato anche con il ministro dell’Economia? "Sì, mi sono confrontato sia con Salvini sia con Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bianchi, scelta d’altri tempi: "Ho preferito restare qui. Lavoro per il mio territorio"

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