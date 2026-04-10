Tutti i colori del vino il Consorzio Colli Euganei protagonista a Vinitaly con Serprino Doc e Fior d’Arancio

Al Vinitaly, il Consorzio Tutela Colli Euganei ha allestito due stand, uno dedicato al Colli Euganei e al Serprino, l’unica denominazione italiana con prevalenza Frizzante, situato nel padiglione 5 allo stand E7. L’altro spazio è dedicato al Fior d’Arancio, nel padiglione 8 allo stand F5. Tra i vini presentati spicca il Serprino, caratterizzato da un colore giallo paglierino e un’effervescenza frizzante.

Il Consorzio Tutela Colli Euganei si presenta a Vinitaly con due stand, uno dedicato al Colli Euganei e al Serprino l’unica denominazione italiana a prevalenza Frizzante (Pad 5 Stand E7) e uno al Fior d’Arancio (Pad 8 Stand F5)I protagonisti a VinitalyIl giallo paglierino e frizzante del Serprino. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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