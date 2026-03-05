Virtus Edwards da urlo 32 punti ma non basta | il Real Madrid di Scariolo piega le Vu Nere

Nonostante i 32 punti di Carsen Edwards, la Virtus Bologna non riesce a portare a casa la vittoria contro il Real Madrid alla Movistar Arena di Madrid. La squadra italiana ha tentato di reagire, ma alla fine i padroni di casa di coach Scariolo si sono imposti. La partita si è conclusa con la vittoria del Real Madrid, che ha mantenuto il suo vantaggio.

Le Vu Nere lottano alla Movistar Arena e restano in partita fino all'ultimo quarto, trascinate da una prestazione mostruosa della guardia americana. Il Real di Sergio Scariolo però la spunta nel finale: finisce 92-84. Non basta un Carsen Edwards in versione "deluxe" alla Virtus Bologna per espugnare la Movistar Arena di Madrid. Nel trentesimo turno di Euroleague, la squadra di Dusko Ivanovic si arrende al Real Madrid dell'ex mai dimenticato Sergio Scariolo con il punteggio di 92-84. Una gara fatta di fiammate e resistenza, dove i bianconeri sono rimasti aggrappati al match fino ai minuti conclusivi, prima di subire l'allungo decisivo dei Blancos. 🔗 Leggi su Today.it

Basket, la Virtus Bologna lotta per 40? ma cede al Real Madrid in Eurolega. Non bastano i 32 punti di Carsen EdwardsLa Virtus Bologna esce battuta dalla trasferta spagnola contro il Real Madrid nella trentesima giornata dell’Eurolega di basket 2025-2026! Le V-nere...

Virtus, uragano Edwards. Le Vu Nere scappano, soffrono e nel finale domano l'Apu UdineDal +16 iniziale al blackout, Bologna si salva grazie a Edwards e alla solidità di Diouf.

