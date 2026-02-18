Zarzuela vs Opera | stasera a Taranto domani a Matera venerdì a Bisceglie Orchestra della Magna Grecia

L’Orchestra della Magna Grecia presenta “Zarzuela vs Opera” perché vuole mettere a confronto due grandi generi musicali. Questa sera a Taranto, domani a Matera e venerdì a Bisceglie, il gruppo porta in scena un evento che unisce le due tradizioni. A Matera, l’auditorium Gervasio ospiterà lo spettacolo, mentre a Bisceglie, il teatro Garibaldi accoglierà il pubblico. La scelta di questi luoghi deriva dalla volontà di offrire un’esperienza musicale coinvolgente e accessibile in diverse città del Sud.

Domani sera all'auditorium Gervasio di Matera, venerdì sera al teatro Garibaldi di Bisceglie. —– Di seguito un comunicato diffuso dall'Orchestra della Magna Grecia: Un affascinante dialogo tra zarzuela spagnola e opera italiana, due grandi tradizioni teatrali nate in contesti diversi, ma profondamente affini per intensità espressiva, forza narrativa e centralità della voce. Questo e altro è "Zarzuela vs Opera", l'undicesimo concerto all'interno della Stagione Eventi musicali 20252026 in programma mercoledì 18 febbraio alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto. Con l'Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò, con i solisti Maria Zapata (soprano), Gabriel Alonso (baritone), Eduardo Niave (tenore). Le pagine di Chapí, Sorozábal, Barbieri e Moreno Torroba rappresentano il vertice di questo repertorio: musica brillante, lirica, immediata, capace di coinvolgere il pubblico con naturalezza ed ...