Firenze | arrestato uomo di 38 anni per violenze e minacce alla ex

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Firenze dopo aver minacciato e picchiato la ex durante una lite all’interno di un hotel nel centro della città. I carabinieri sono intervenuti subito e hanno portato via l’uomo, che ora si trova in caserma. La donna ha riportato ferite lievi ed è stata ascoltata dagli agenti.

FIRENZE – È stato arrestato dai carabinieri un 38enne, italiano, per una violenta lite all'interno di una struttura ricettiva del centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo avrebbe raggiunto l'ex compagna, una donna di 26 anni, minacciandola di gravi ritorsioni nei confronti suoi e dei familiari nel caso non avesse risposto alle sue insistenti telefonate. In un momento di forte tensione, l'uomo avrebbe strattonato la giovane per sottrarle il cellulare e impedirle di contattare il numero di emergenza 112, restituendoglielo solo pochi istanti dopo, intuendo l'arrivo imminente dei militari.

