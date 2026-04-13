Violenza contro gli steward e gli spettatori allo stadio di Bologna Daspo contro due tifosi dell' Aston Villa

Durante la partita tra Bologna e Aston Villa del 9 aprile 2026, due tifosi britannici sono stati colpiti da misure di DASPO a causa di comportamenti violenti e resistenza. Gli episodi di violenza si sono verificati tra gli steward e i tifosi durante l'evento, portando all’applicazione delle sanzioni nei confronti dei due individui coinvolti. Le autorità hanno preso provvedimenti immediati per garantire la sicurezza durante la manifestazione.

Due provvedimenti di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (Daspo) sono stati emessi nei confronti di altrettanti tifosi britannici a seguito di episodi di violenza e resistenza a pubblico ufficiale avvenuti durante la partita di Europa League tra Bologna e Aston Villa. I fatti sono stati accertati nella giornata di ieri dal Questore di Bologna, che ha disposto il DASPO per entrambi i soggetti coinvolti. Due Daspo a Bologna Intervento della Polizia e denuncia per lesioni Resistenza a pubblico ufficiale nel settore ospiti DASPO di due anni per entrambi i tifosi Due Daspo a Bologna Stando alle informazioni pubblicate sul sito della...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Violenza contro gli steward e gli spettatori allo stadio di Bologna, Daspo contro due tifosi dell'Aston Villa Bologna-Aston Villa, violenze allo stadio: due Daspo per tifosi inglesiDopo gli episodi di violenza avvenuti durante la sfida di Europa League Bologna-Aston Villa, il questore di Bologna, gaetano Bonaccorso, ha emesso... Leggi anche: Accerchiano due tifosi dell’Inter davanti allo stadio e gli strappano via la bandiera: arrestato ultras comasco