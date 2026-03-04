Accerchiano due tifosi dell’Inter davanti allo stadio e gli strappano via la bandiera | arrestato ultras comasco

Due tifosi dell’Inter sono stati circondati e derubati della bandiera mentre passeggiavano sul lungolago vicino al Tempio Voltiano, a poche ore dall’inizio della partita allo stadio Sinigaglia. Poco dopo, un ultras di Como è stato arrestato dopo aver strappato via la bandiera a uno dei tifosi. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio.

Aggressione nei pressi del Tempio Voltiano. Altri tre giovani denunciati, la bandiera recuperata dalla polizia Aggrediti e derubati della loro bandiera mentre passeggiavano sul lungolago. È quanto accaduto ieri pomeriggio a una coppia di tifosi dell'Inter nei pressi del Tempio Voltiano, alle porte dello stadio Sinigaglia. La polizia di Stato di Como ha arrestato per furto con strappo in concorso un 32enne di Rovellasca, incensurato e appartenente a un gruppo della tifoseria comasca. Per lo stesso reato sono stati denunciati anche un 19enne di Grandate e due fratelli ventenni residenti a Luisago, anche loro senza precedenti e legati allo stesso gruppo di tifosi.