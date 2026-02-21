Mega rissa per un furgone da spostare | due persone ferite

Una lite violenta tra alcuni residenti è scoppiata giovedì pomeriggio in via Tavernelle, a causa di un furgone da spostare. Durante la discussione, due uomini sono stati feriti e portati in ambulanza all’ospedale di Torrette. I testimoni riferiscono che le tensioni sono esplose rapidamente, coinvolgendo più persone nel tentativo di risolvere la questione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per calmare gli animi e ricostruire la vicenda.

© Ilrestodelcarlino.it - Mega rissa per un furgone da spostare: due persone ferite

Una rissa furibonda è scoppiata nel tardo pomeriggio di giovedì in via Tavernelle. Il bilancio è pesante: due persone ferite, portate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Tutto per colpa di un furgone che sarebbe stato parcheggiato davanti all’abitazione di un uomo di 76 anni. L’anziano, evidentemente impossibilitato dal fare manovra, avrebbe chiesto al giovane conducente di spostare il furgone per poter passare. Ma questi avrebbe reagito in maniera imprevedibile. E’ sceso dal mezzo e dopo qualche parola di troppo avrebbe sferrato un pugno all’indirizzo del 76enne, colpendolo dritto all’occhio destro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Incidente in tangenziale all’alba: auto contro un furgone, sei persone ferite Due persone sono state ferite a colpi d’arma da fuoco da agenti dell’immigrazione a PortlandDurante un'operazione di controllo stradale a Portland, due persone sono rimaste ferite a causa di colpi d'arma da fuoco esplosi da agenti dell'immigrazione. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mega rissa per un furgone da spostare: due persone ferite; Maxi-rissa e rischio denunce, ma nessuna squalifica; Napoli Creators, mega rissa nella finale di un torneo amatoriale: uno youtuber è stato portato in ospedale; Ivrea, maxi rissa in stazione quindici giovani denunciati. Il caos in Fiorentina-Cremonese: prima per un rigore tolto ai Viola, poi esplode una mega rissaL’arbitro La Penna prima assegna un rigore alla Fiorentina, poi lo toglie dopo aver rivisto le immagini al VAR. Poco dopo si è scatenata una mega rissa tra i calciatori di Fiorentina e Cremonese. fanpage.it Maxi rissa in una discoteca a Ostiense: lanciate bottiglie di vetro, ferito un buttafuoriMega rissa davanti all'Hulala Club, una discoteca di via dei Conciatori, zona Ostiense a Roma. Auto danneggiate, bottiglie di vetro usate come armi, un buttafuori ferito. Il parapiglia è scoppiato, ... fanpage.it Vecchie ruggini tra vicini di casa, scoppia la maxi rissa tra due famiglie nell’Agrigentino: indagini in corso https://qds.it/messina-rissa-policlinico-ospedale-carabinieri-polizia-tensione-cronaca/ - facebook.com facebook