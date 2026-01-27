Export Napoleone IT-EX | Centrare obiettivo 700 mld fiere centrali

L’Italia punta a incrementare le esportazioni da 630 a 700 miliardi di euro entro tre anni. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale sviluppare strategie efficaci e rafforzare la presenza sui mercati internazionali, con un’attenzione particolare alle fiere centrali. Un percorso che richiede collaborazione e impegno di tutte le parti coinvolte per sostenere la crescita economica del Paese.

Roma, 27 gen. (AdnkronosLabitalia) - "C'è bisogno di una grande azione che porti il risultato che vogliamo tutti: passare da 630 miliardi di export del nostro Paese a 700 miliardi nell'arco dei prossimi tre anni. E le fiere per il nostro Paese sono un veicolo raggiungibile, gestibile, di successo, che riesce con il proprio tipico sistema dell'aggregazione a sostenere tutto il sistema manifatturiero meglio di chiunque altro". Così, in un'intervista ad AdnkronosLabitalia, Raffaello Napoleone, presidente di IT-EX, l'associazione che rappresenta le fiere italiane a valenza internazionale. Napoleone infatti ricorda che "la singola azienda, evidentemente grande o piccola che sia, riesce a fare le sue attività in base al fatturato che realizza, all'organizzazione, alla storia, all'heritage che si porta dietro, ma l'insieme delle capacità creative, qualitative, uniche del nostro sistema industriale, nel momento in cui c'è aggregazione e una buona rappresentazione, rappresentano il massimo.

