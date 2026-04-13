Un rappresentante del settore vinicolo ha espresso interesse per il modello produttivo di Napa Valley, invitando gli imprenditori a condividere le proprie esperienze e conoscenze. Durante un incontro presso il ministero, ha sottolineato la disponibilità a ricevere visite e informazioni per poter adattare alcune metodologie statunitensi al contesto italiano. La richiesta si concentra sulla possibilità di migliorare le pratiche locali attraverso l’adozione di modelli di successo stranieri.

Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - "Gli imprenditori ieri mi hanno parlato di Napa Valley. Io dico loro: insegnatemi questo modello, venite al ministero a trovarmi, insegnatemi questo modello e io, per quanto possibile, cercherò di applicarlo in Italia". Lo ha detto il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi intervenendo al talk in apertura della 58esima edizione di Vinitaly, ribadendo che "intendo puntare sull'enoturismo" che "oggi vale 3 miliardi di euro ma è in continua crescita". Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music .🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vino, Mazzi: "Modello Napa Valley in Italia"

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