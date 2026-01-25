il vino modello alimentare incontro di confagricoltura

Il vino, elemento integrante di un modello alimentare equilibrato, richiede una comunicazione chiara e precisa. Nell’incontro di Confagricoltura, si sottolinea l’importanza di un’informazione semplice e corretta per valorizzare il ruolo del vino nel contesto della dieta quotidiana, promuovendo una cultura alimentare consapevole e responsabile.

Una comunicazione costante, basata su un’informazione semplice e comprensibile, è oggi fondamentale per raccontare correttamente il vino e il suo ruolo all’interno di un modello alimentare equilibrato. È quanto emerso, riferisce una nota, dall’incontro ‘Il vino: ma non era un alimento?’, svoltosi a Siena. Promosso da Confagricoltura Siena l’evento ha messo a confronto mondo scientifico, sanitario e produttivo. Nel corso dell’iniziativa ribadita la "necessità di superare l’equazione "vino = alcol. Un’assimilazione fuorviante che non tiene conto della complessità del vino, della sua storia e del suo ruolo culturale", si spiega. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il vino: alimento, cultura e consapevolezza

