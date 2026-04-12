Vinitaly 2026 viaggio nel mondo del vino Le interviste ai ministri Lollobrigida e Mazzi

Domenica 12 aprile si è aperta la fiera Vinitaly 2026 a Verona, che si terrà fino al 15 aprile. La manifestazione si svolge su una superficie di 100.000 metri quadrati, distribuiti in 18 padiglioni. Sono presenti numerosi espositori e aziende del settore vinicolo. Durante l’evento sono state realizzate alcune interviste ai ministri Lollobrigida e Mazzi.

Sì è aperto domenica 12 aprile Vinitaly e durerà fino a mercoledì 15: centomila metri quadrati alla Fiera di Verona, 18 padiglioni, 4.000 aziende in rappresentanza di tutte le regioni e oltre centro buyer da 130 Paesi diversi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vinitaly 2026, viaggio nel mondo del vino. Le interviste ai ministri Lollobrigida e Mazzi Vino calabrese nel mondo: il successo del Vinitaly fuori dalle muraIl sistema vitivinicolo calabrese ha consolidato la sua proiezione internazionale durante il Vinitaly a Verona, grazie a una strategia che unisce... Vinitaly 2026: la Toscana Nord-Ovest conquista il mondo del vinoDal 12 al 15 aprile 2026, il mondo del settore vitivinicolo si concentrerà a Verona per la 58° edizione di Vinitaly, la manifestazione internazionale...