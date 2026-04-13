Vinitaly tre secoli di impresa nel libro di Piero Mastroberardino Radici tra storia vino e visione globale

Al Vinitaly si è svolto un evento dedicato alla presentazione del libro “Radici. Storia di un’impresa familiare” scritto da Piero Mastroberardino e pubblicato da Rcs Mediagroup Solferino. La sala era piena e si è assistito a un confronto acceso tra i partecipanti. Il volume ripercorre tre secoli di attività di una famiglia nel settore vinicolo, evidenziando aspetti storici, produttivi e di visione internazionale.

Sala piena e confronto serrato al Vinitaly per “Radici. Storia di un’impresa familiare”, il volume firmato da Piero Mastroberardino e pubblicato da Rcs Mediagroup Solferino. L’incontro si è svolto ieri alle 14 nella sala meeting del Masaf al PalaExpo, richiamando istituzioni, operatori del settore e stampa. All’evento è intervenuto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha sottolineato il valore dell’opera come esempio emblematico di integrazione tra cultura, impresa e identità territoriale. Il dibattito è stato moderato da Luciano Ferraro, vicedirettore del Corriere della Sera, che ha guidato il confronto con l’autore sui temi chiave del volume.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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