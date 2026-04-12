Il ministro dell'Agricoltura ha partecipato all’evento ‘Cantina Qn-Dove si racconta il vino’ a Verona, il 12 aprile 2026. Durante l’intervento, ha affermato che Vinitaly si è trasformato in una conferenza internazionale dedicata al settore vinicolo. L’incontro si è concentrato su tematiche legate a promozione, produzione e protezione del vino. La manifestazione ha visto la partecipazione di vari operatori e rappresentanti del settore.

Verona, 12 aprile 2026 – “Promozione, produzione e protezione”. Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, è passato a ‘Cantina Qn-Dove si racconta il vino’. Intervistato da Agnese Pini, direttrice Qn-Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, ha parlato dell’importanza e dell’evoluzione del Vinitaly. Alla sua quarta partecipazione da ministro, ha raccontato di come la fiera del vino sia cambiata. Una crescita ottenuta grazie alla collaborazione e all’unione tra il mondo delle imprese, la politica e il settore. “Qui si compravano e vendevano i vini. Ora è diverso, il Vinitaly è diventato una conferenza internazionale del vino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lollobrigida a Cantina Qn: “Vinitaly è diventato una conferenza internazionale del vino”

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Vinitaly 2026, viaggio nel mondo del vino. Le interviste ai ministri Lollobrigida e MazziSì è aperto domenica 12 aprile Vinitaly e durerà fino a mercoledì 15: centomila metri quadrati alla Fiera di Verona, 18 padiglioni, 4.