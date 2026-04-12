A Verona per partecipare al Vinitaly muore l’imprenditore Stefano Adamo
Un imprenditore agricolo di Alliste è deceduto a Verona, dove si trovava per partecipare alla 58ª edizione del Vinitaly. La notizia è stata confermata dalle autorità locali e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. La manifestazione si svolge in questi giorni e attrae partecipanti da diverse regioni e settori del settore vinicolo.
ALLISTE – È morto a Verona, dove si trovava per partecipare all’apertura della 58esima edizione del Vinitaly, Stefano Adamo, imprenditore agricolo di Alliste.Erede di una tradizione attiva nella produzione di olio e patate, il 51enne aveva da ultimo sintonizzato l’azienda di famiglia sulle.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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