A Verona per partecipare al Vinitaly muore l’imprenditore Stefano Adamo

Un imprenditore agricolo di Alliste è deceduto a Verona, dove si trovava per partecipare alla 58ª edizione del Vinitaly. La notizia è stata confermata dalle autorità locali e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. La manifestazione si svolge in questi giorni e attrae partecipanti da diverse regioni e settori del settore vinicolo.